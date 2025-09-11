«Овьедо» сделал заявление в связи с арестом фаната, оскорблявшего Мбаппе

«Овьедо» на официальном сайте сделал заявление в связи с появившейся информацией об аресте болельщика команды, подозревающегося в демонстрации расистских жестов и произнесении соответствующих звуков в адрес нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе во время очного матча во 2-м туре испанской Ла Лиги (0:3).

«Клуб категорически отвергает любой тип поведения, направленный на проявление насилия, расизма, ксенофобии. Клуб будет действовать со всей жесткостью, на которую только способен, чтобы искоренить такое отношение на нашем стадионе.

Несмотря на то что такое поведение не имеет ничего общего с истинными болельщиками «Овьедо», клуб приносит искренние извинения как «Реалу», так и его игроку Килиану Мбаппе, который стал пострадавшим в этом прискорбном инциденте», — сказано в заявлении «Овьедо».

Материалы по теме Фанат испанского клуба арестован за проявление расизма в адрес Мбаппе из «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: