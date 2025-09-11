Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Овьедо» сделал заявление в связи с арестом фаната, оскорблявшего Мбаппе

«Овьедо» сделал заявление в связи с арестом фаната, оскорблявшего Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

«Овьедо» на официальном сайте сделал заявление в связи с появившейся информацией об аресте болельщика команды, подозревающегося в демонстрации расистских жестов и произнесении соответствующих звуков в адрес нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе во время очного матча во 2-м туре испанской Ла Лиги (0:3).

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Клуб категорически отвергает любой тип поведения, направленный на проявление насилия, расизма, ксенофобии. Клуб будет действовать со всей жесткостью, на которую только способен, чтобы искоренить такое отношение на нашем стадионе.

Несмотря на то что такое поведение не имеет ничего общего с истинными болельщиками «Овьедо», клуб приносит искренние извинения как «Реалу», так и его игроку Килиану Мбаппе, который стал пострадавшим в этом прискорбном инциденте», — сказано в заявлении «Овьедо».

Материалы по теме
Фанат испанского клуба арестован за проявление расизма в адрес Мбаппе из «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android