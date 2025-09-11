«Ливерпуль» может заплатить более £ 80 млн за игрока на замену Салаху — Caught Offside

«Ливерпуль» готов инвестировать в новых футболистов высокого класса с целью укрепления состава. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы проявляют интерес к 23-летнему крайнему нападающему «Баварии» Майклу Олисе, рассматривающемуся в качестве долгосрочной замены для 33-летнего вингера Мохамеда Салаха.

Подчёркивается, наиболее вероятно, что немецкий гранд потребует около £ 87 млн (€ 100 млн) за игрока сборной Франции. Однако существует устное соглашение, что переговоры с клубами из чемпионата Англии могут вестись на более выгодных условиях.

Олисе перешёл в немецкий гранд из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Самый дорогой трансфер в истории футбола: