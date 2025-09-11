Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Сьоне» хотят провести летние сборы с командами из России

В «Сьоне» хотят провести летние сборы с командами из России
Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании провести летние сборы совместно с командами из России.

«Я думаю о том, чтобы, возможно, провести с вами летние сборы. Есть несколько отличных команд с качественным менеджментом и первоклассной инфраструктурой», — приводит слова Константина «ВсеПроСпорт».

Напомним, в 2025 году «Сьон» сыграл в двух товарищеских матчах с «Зенитом»: в июле сине-бело-голубые победили со счётом 5:2, в сентябре победу также одержали петербуржцы — 5:3.

По итогам прошлого сезона «Сьон» занял третье место в нижней группе турнирной таблицы чемпионата Швейцарии, на данный момент команда располагается на шестом месте.

