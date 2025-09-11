Центры подготовки Spartak CityFootball проводят дни открытых дверей в Москве

Проект Spartak CityFootball, организованный совместно с московским «Спартаком» и его академией, проведёт дни открытых дверей. Они пройдут 13 сентября в Солнцеве и 14 сентября на Тульской в спортивных центрах проекта. Кроме того, записать детей на бесплатный просмотр можно не только по двум вышеназванным точкам, но и в центрах в Сокольниках и Солнцеве в любое удобное время.

Spartak CityFootball Academy — совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже восьмой год готовит детей по высоким футбольным стандартам. Каждый ученик, помимо групповых занятий, может дополнительно посещать тренировки на развитие техники, гибкости, а также участвовать в детской лиге и заниматься индивидуально с тренером.