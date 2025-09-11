«Акрон» объявил о подписании контракта с защитником сборной Боливии Рочей

«Акрон» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Боливии Йомаром Рочей.
Роча является воспитанником «Боливара». В составе указанного клуба Роча принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 10 результативными передачами. В минувшем году защитник с «Боливаром» выиграл чемпионат Боливии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.
В составе сборной Боливии Роча принял участие в 11 матчах во всех соревнованиях, где не отметился результативными действиями.
