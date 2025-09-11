Скидки
Главная Футбол Новости

Стартовый состав Броук Бойз на матч Кубка России 2025-2026, 11 сентября

Смолов и Макеев выйдут в стартовом составе «БроукБойз» в Кубке России, Ари — в запасе
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Леон Сатурн» и медиаклуб «БроукБойз». Команды будут играть на стадионе «Леон Арена» (Раменское). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
1-й тайм
0 : 0
Broke Boys

Стартовый состав «БроукБойз»: Иван Зириков, Максим Сухомлинов, Евгений Макеев, Сергей Киряков, Святослав Мурадов, Владимир Лобкарев, Илья Мазуров, Антон Соснин, Максим Майрович, Павел Яковлев, Фёдор Смолов.

Запасные: Александр Касьяненко, Григорий Коробов, Арсений Капитанов, Михаил Сушилин, Артём Абрамян, Никита Шершнев, Денис Анисимов, Артём Мингазов, Георгий Каджая, Сергей Сорокин, Руслан Левкин, Ари.

