«Амкал» совершил камбэк в матче с «Салютом» и вышел в следующий раунд Кубка России

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались медиафутбольный клуб «Амкал» и «Салют Белгород». Команды играли на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 31-й минуте полузащитник «Салюта» Николай Бояркин открыл счёт в игре. На 44-й минуте полузащитник «Амкала» Давид Папикян восстановил равновесие. На 75-й минуте нападающий Леон Сабуа вывел «Амкал» вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).

