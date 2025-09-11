Сын Роналдиньо Жоао Мендес пополнил состав «Халл Сити»

Вингер Жоао Мендес де Ассис Морейра, сын известного экс-футболиста Роналдиньо, в качестве свободного агента пополнил состав «Халл Сити» из Чемпионшипа. Об этом сообщает официальный сайт «тигров».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан на один год, игрок будет выступать за молодёжный состав «тигров».

Ранее Жоао Мендес играл за бразильские «Фламенго», «Васко да Гама», «Боавишту» и «Крузейро». После этого игрок находился в системе «Барселоны», а в прошлом сезоне он выступал за «Бёрнли». В пяти матчах за команду из графства Ланкашир Мендес забил один гол и отдал две результативные передачи.

