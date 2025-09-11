«Крылья Советов» объявили о переходе Шитова в «Торпедо» на правах аренды

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили о переходе нападающего Владислава Шитова в «Торпедо» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Шитов выступает в составе самарского клуба с лета 2022 года. За этот период 22-летний нападающий принял участие в 94 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

После девяти туров Лиги PARI «Торпедо» набрало шесть очков и занимает 16-е место.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Материалы по теме Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба

Самый дорогой трансфер в истории футбола: