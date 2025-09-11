Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

41-летний Павел Погребняк заявил, что готов возобновить игровую карьеру
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сообщил о готовности возобновить игровую карьеру.

— Думаете возобновить карьеру?
— Да. Почему нет?

— Не шутите?
— Нет. Заявки открыты. Я свободный агент. Могу.

— На что рассчитываете — на Первую лигу, на высшую?
— Я перфекционист. Только на высшую. Хочу бороться только за самые высокие места.

— А с чем это связано? С деньгами?
— Деньги — в том числе. Зырянов возглавил клуб «Зенит», хочу обратиться к Константину — чтобы рассмотрел мою кандидатуру.

— То есть считаете, что сильнее Кассьерры и Соболева?
— Конкуренцию никто не отменял, — сказал Погребняк в интервью для «РБ Спорт».

Погребняк на протяжении карьеры выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм» и ряд других команд.

