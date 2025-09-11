Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Медведев: пару ребят из «Амкала» могут играть в РПЛ
Аудио-версия:
Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уровне футболистов «Амкала» после победы медиафутбольного клуба над «Салютом» (2:1) в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Сам 70-летний Медведев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 23 минуты.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    
Удаления: нет / Крикуненко – 85'

«Боевой матч. Заслуженная победа «Амкала», играли интенсивнее и интереснее, при этом «Салют» — очень хорошая команда, сильная. Теперь следующий соперник — «Енисей». Куда же теперь завершать карьеру? Во-первых, надо побить мировой рекорд — 3,5 года поиграть. Надеюсь, что «Амкал» не успокоится на этой победе. Если тренер вызовет, остаюсь.

Надо разобрать статистику, но пару ребят из «Амкала» по интенсивности, самоотдаче и страсти могут играть в РПЛ», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России. Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.

