Александр Медведев: не могу представить себя ничего не делающим на пенсии
Поделиться
Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что не может представить себя ничего не делающим на пенсии. Сегодня, 11 сентября, 70-летний Медведев в составе «Амкала» принял участие в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1). Он стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31' 1:1 Папикян – 44' 2:1 Сабуа – 75'
Удаления: нет / Крикуненко – 85'
«Не могу представить себя ничего не делающим на пенсии. Буду играть столько, сколько здоровье позволит. А критерий простой — чтобы не было стыдно и смешно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
20 лет в игре: триумф российского спорта здесьВспомнить всё!
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 11 сентября 2025
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:02
-
19:49
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:15
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:47
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:23
-
18:14
-
18:09
-
18:02
-
17:57
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:38
-
17:34
-
17:30