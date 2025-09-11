Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Александр Медведев: не могу представить себя ничего не делающим на пенсии

Комментарии

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что не может представить себя ничего не делающим на пенсии. Сегодня, 11 сентября, 70-летний Медведев в составе «Амкала» принял участие в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1). Он стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    
Удаления: нет / Крикуненко – 85'

«Не могу представить себя ничего не делающим на пенсии. Буду играть столько, сколько здоровье позволит. А критерий простой — чтобы не было стыдно и смешно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Фото
70-летний Медведев был заменён на 23-й минуте матча Кубка России «Амкал» — «Салют»

