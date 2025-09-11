Александр Медведев: не могу представить себя ничего не делающим на пенсии

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что не может представить себя ничего не делающим на пенсии. Сегодня, 11 сентября, 70-летний Медведев в составе «Амкала» принял участие в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1). Он стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.

«Не могу представить себя ничего не делающим на пенсии. Буду играть столько, сколько здоровье позволит. А критерий простой — чтобы не было стыдно и смешно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

