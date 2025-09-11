Скидки
«Атлетик» сообщил о получении разрешения от ФИФА на регистрацию Лапорта

«Атлетик» сообщил о получении разрешения от ФИФА на регистрацию Лапорта
«Атлетик» Бильбао на официальном сайте сделал заявление, в котором сообщил о получении разрешения от ФИФА на регистрации защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта. Ранее подчёркивалось, что возвращение футболиста в стан бискайцев, воспитанником которых он является, сорвалось из-за того, что саудовский клуб не успел вовремя подать документы.

«ФИФА предоставляет разрешение на подачу заявки на получение сертификата международного трансфера (CTI) футболиста.

«Атлетик» сообщает, что ФИФА разрешила Королевской федерации футбола Испании (RFEF) получить сертификат международного трансфера от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Как только CTI будет выдан, «Атлетик» сможет зарегистрировать Эмерика Лапорта», — сказано в заявлении клуба.

Лапорт покинул «Атлетик» Бильбао в январе 2018 года и перешёл в «Манчестер Сити» за € 65 млн. В августе позапрошлого года испанец перебрался в «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

