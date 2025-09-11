Клещенко ушёл с поста тренера сборной Молдавии после поражения со счётом 1:11

Тренер Сергей Клещенко, возглавлявший сборную Молдавии, покинул свой пост. Об этом сообщает официальной сайт федерации футбола этой страны.

«За эти почти четыре года мы вместе пережили много эмоций, некоторые из которых были не столь приятными, за что я прошу прощения, но также и много прекрасных. Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе вышли в Лигу С Лиги наций.

Всё это время я чувствовал вашу поддержку: болельщиков, игроков, персонала и федерации. Спасибо всем за доверие и поддержку.

Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлёты и падения, и я считаю, что пришло время перемен, и это решение я считаю правильным как для себя, так и для команды.

Желаю сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью!» — приводит слова Клещенко официальный сайт Молдавской федерации футбола.

Напомним, ранее сборная Молдавии уступила команде Норвегии со счётом 1:11 в матче квалификации на чемпионат мира — 2026.