«Сочи» объявил о переходе Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов»

Центральный защитник Александр Солдатенков перебрался из самарских «Крыльев Советов» в «Сочи». «Горожане» подписали с 28-летним футболистом контракт на три сезона. Ранее сам игрок попрощался с болельщиками и персоналом самарской команды в социальных сетях.

Сообщается, что в своём новом клубе Солдатенков будет выступать под третьим номером.

«Добро пожаловать в «Сочи», Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «горожан» в телеграм-канале.

Александр Солдатенков выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего в его активе 162 матча за самарскую команду во всех турнирах, в которых защитник отметился пятью голами и шестью результативными передачами.