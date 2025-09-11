Александр Медведев высказался о новой должности в «Зените»

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев высказался о новой должности в санкт-петербургском клубе. 30 августа «Зенит» сообщил, что Константин Зырянов избран председателем правления сине-бело-голубых. Медведев стал его советником и советником председателя правления ПАО «Газпром».

«На новой должности вполне комфортно. Есть что советовать и кому», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 11 сентября, 70-летний Медведев в составе «Амкала» принял участие в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1). Он стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.

