Медведев обратился к болельщикам «Амкала» после победного матча с «Салютом»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам медиаклуба «Амкал» после матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом» (2:1). 70-летний Медведев вышел в стартовом составе на указанную игру и был заменён на 23-й минуте встречи. Советник председателя правления «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории России.

«Кто болеет за «Амкал» (обращается к болельщикам на трибунах)?! Молодчики, хорошо болели! Спасибо, помогли команде! Команда движется дальше! Вперёд, «Амкал»!» — сказал Медведев в видео в телеграм-канале «Некласико».

