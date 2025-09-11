Медведев обратился к болельщикам «Амкала» после победного матча с «Салютом»
Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам медиаклуба «Амкал» после матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом» (2:1). 70-летний Медведев вышел в стартовом составе на указанную игру и был заменён на 23-й минуте встречи. Советник председателя правления «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории России.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31' 1:1 Папикян – 43' 2:1 Сабуа – 75'
Удаления: нет / Крикуненко – 85'
«Кто болеет за «Амкал» (обращается к болельщикам на трибунах)?! Молодчики, хорошо болели! Спасибо, помогли команде! Команда движется дальше! Вперёд, «Амкал»!» — сказал Медведев в видео в телеграм-канале «Некласико».
