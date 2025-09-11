Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Капитан той самой сборной». Сборная России — о Семаке после слов министра спорта

Комментарии

Телеграм-канал сборной России опубликовал видео с результативной передачей экс-футболиста национальной команды Сергея Семака, ныне возглавляющего «Зенит», в матче чемпионата Европы 2008 года с Грецией (0:1).

ЧЕ-2008 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
14 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 1
Россия
0:1 Зырянов – 33'    

При этом данная публикация была сопровождена следующим комментарием: «Знакомьтесь, капитан той самой сборной, которая взяла бронзу Евро-2008. Сергей Семак и его шикарный победный ассист через себя в матче с греками».

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак, в ответ на вопрос о позиции главного тренера «Зенита» против ужесточения лимита на легионеров.

Комментарии
