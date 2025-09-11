Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2026

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2026
Комментарии

Матч за Суперкубок УЕФА — 2026 состоится на стадионе «Зальцбург» в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Данный стадион является домашним для австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», во время клубных соревнований название арены совпадает с наименованием команды. Этот стадион ранее принял три матча группового этапа чемпионата Европы — 2008.

Матч за Суперкубок УЕФА — 2026 пройдёт в августе следующего года, в 2025-м данный трофей разыграли французский «Пари Сен-Жермен» — действующий победитель Лиги чемпионов, и английский «Тоттенхэм Хотспур» — победитель Лиги Европы. Победу в той игре одержали парижане (2:2, 4:3 пен.).

