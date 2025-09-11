Скидки
«Интер» поздравил главного тренера «Спартака» Станковича с днём рождения

Итальянский «Интер» обратился с поздравлениями к главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу. Сегодня, 11 сентября, экс-футболисту итальянского клуба исполнилось 46 лет.

«Решительность, великолепная техника и талант: именно эти качества Деян Станкович всегда привносил в «Интер». Его история в составе «нерадзурри» началась в январе 2004 года. Затем последовали выдающиеся голы и поистине незабываемые эмоции: бывший сербский полузащитник забил 42 гола в 326 матчах за «Интер».

В общей сложности Станкович выиграл с «нерадзурри» 15 трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, пять раз — скудетто, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок Италии. ФК «Интернационале» и все болельщики «нерадзурри» поздравляют Деяна Станковича с 47-летием», — говорится в обращении пресс-службы клуба на официальном сайте «Интера».

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. В мае 2025-го красно-белые продлили контракт с сербским специалистом до лета 2027 года. Ранее Станкович возглавлял «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

