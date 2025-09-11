Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из чемпионата Марокко

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из чемпионата Марокко
Комментарии

«Ахмат» в телеграм-канале объявил о переходе 23-летнего полузащитника Папа Амади Гадио из марокканского клуба «Унион Тоуагра».

«Приветствуем Папу Амади Гадио в нашем клубе, желаем хороших игр и побед!», — написано в сообщении грозненского клуба.

Полузащитник играл за «Унион Тоуагра» с осени 2023 года. За этот период сенегальский футболист принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В активе игрока есть матчи в Лиге Чемпионов КАФ. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Новичок «Ахмата» Жемалетдинов: обговорил с Черчесовым некоторые моменты, друг друга поняли

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android