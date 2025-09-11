«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из чемпионата Марокко

«Ахмат» в телеграм-канале объявил о переходе 23-летнего полузащитника Папа Амади Гадио из марокканского клуба «Унион Тоуагра».

«Приветствуем Папу Амади Гадио в нашем клубе, желаем хороших игр и побед!», — написано в сообщении грозненского клуба.

Полузащитник играл за «Унион Тоуагра» с осени 2023 года. За этот период сенегальский футболист принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В активе игрока есть матчи в Лиге Чемпионов КАФ. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

