Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды
Комментарии

Полузащитник Александр Трошечкин в рамках аренды перешёл из «Пари Нижний Новгород» в тульский «Арсенал». Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба из Тулы.

29-летний Александр Трошечкин находится в системе нижегородского клуба с лета 2023 года. В составе данной команды футболист провёл 64 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее игрок также защищал цвета «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Авангарда», «Тосно» и «Факела».

На данный момент тульская команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Pari Первой лиги с 13 очками в активе. В ближайшем матче коллектив сыграет дома с костромским «Спартаком» 13 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Официально
«Пари НН» объявил об аренде Алекса Сарфо у кипрского «Ариса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android