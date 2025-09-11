Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Стадион мадридского «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов 2027 года

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X объявила, что финал Лиги чемпионов 2027 года пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано», который является домашней ареной для мадридского «Атлетико».

Последний раз стадион «Сивитас Метрополитано» принимал финал главного европейского клубного турнира в 2019 году. В том матче «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

