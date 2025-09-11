Скидки
Главная Футбол Новости

Французский нападающий Жан Сиве перешёл в «Рубин»

Французский нападающий Жан Сиве перешёл в «Рубин»
Комментарии

24-летний центральный нападающий Жан-Жюльен Сиве перебрался из «Генгама» в «Рубин». Казанцы внесли французского форварда камерунского происхождения в заявку на сезон-2025/2026. Информация об этом появилась на официальном сайте Мир Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сиве в «Рубин» составит € 2,5 млн. В заявку своей новой команды нападающий внесён под номером 43.

В текущем сезоне Жан Сиве принял участие в трёх матчах за «Генгам» во французской Лиге 2 и не отметился ни одним результативным действием. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 3 млн.

