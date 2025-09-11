Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами

«Сочи» объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами
Комментарии

«Сочи» в телеграм-канале объявил о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон с двумя футболистами: 22-летним полузащитником Кириллом Никитиным и 27-летним центральным защитником Лазаром Стойсавлевичем.

Никитин перешёл в сочинский клуб в июле минувшего года. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами.

Стойсавлевич стал футболистом «Сочи» в прошедшее зимнее межсезонье. В весенней части минувшего сезона центральный защитник принял участие в семи встречах, где сербский футболист не совершил результативных действий.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Официально
«Сочи» объявил о переходе Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android