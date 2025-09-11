«С такими людьми я не смогу добиться хороших результатов». Клещенко — о сборной Молдавии

Тренер Сергей Клещенко, возглавлявший сборную Молдавии, покинул свой пост. Отмечается, что незадолго до этого он якобы с критикой высказался о молдавской национальной команде. Ранее сборная Молдавии уступила команде Норвегии со счётом 1:11 в матче квалификации на чемпионат мира — 2026.

«Это была наша вина, мы не вложили в это всю душу, это было издевательство. Я очень разочарован всем. Мы готовились заранее, но получилось так, как получилось. Я ухожу, чтобы расторгнуть контракт с федерацией. Таково отношение команды ко мне, это очевидно. С такими людьми я не смогу добиться хороших результатов», — приводит предполагаемые слова Клещенко realmedia.md.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!