«Динамо» объявило о продлении контракта с Бителло до 2031 года

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о продлении контракта с 25-летним атакующим полузащитником Бителло до 2031 года.

«Продолжай творить магию на поле, Битте», — написано в сообщении бело-голубых.

Бразильский футболист выступает в составе «Динамо» с сентября 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

