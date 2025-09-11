«Семак тоже не знал, кто такой Дегтярёв». Журавель — о словах министра спорта про тренера

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о словах министра спорта РФ Михаила Дегтярёва в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Ранее чиновник заявил, что не знает, кто такой Семак, в ответ на высказывания специалиста против ужесточения лимита на легионеров.

«До последнего времени Семак, уверен, тоже не знал, кто такой Дегтярёв, так что у них это было взаимно. А вот теперь нет. И с нетерпением ждём новых согласований», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее Дегтярёв выступил за ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Против изменения действующего лимита также высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин. В ответ Дегтярёв заявил, что может не согласовать продление контракта специалиста с национальной командой.