Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев перешёл в «Сочи»

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев перешёл в «Сочи»
Комментарии

Российский вратарь Иван Ломаев продолжит карьеру в «Сочи». О переходе голкипера, ранее покинувшего «Крылья Советов» в статусе свободного агента, было объявлено на официальном сайте «горожан». С футболистом был заключён контракт сроком на один сезон.

Ранее «Сочи» объявил о переходе в клуб экс-капитана «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова. Напомним, в понедельник, 1 сентября, «горожан» возглавил бывший главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Иван Ломаев выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего на его счету 114 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 145 голов. В 32 встречах голкипер ушёл с поля без пропущенных мячей.

