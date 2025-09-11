Ари дебютировал за «БроукБойз» в Кубке России, экс-форвард «Спартака» вышел на замену

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари дебютировал за медиафутбольный «БроукБойз» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с клубом «Леон Сатурн». Команды играют на стадионе «Леон Арена» (Раменское). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразильский форвард вышел на замену во втором тайме. Игрок появился на поле на 55-й минуте вместо полузащитника Владимира Лобкарёва.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.