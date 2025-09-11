«Рубин» объявил о переходе француза Сиве из «Генгама»

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале анонсировал подписание четырёхлетнего контракта с нападающим «Генгама» Жан-Жюльеном Сиве.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Рубина».

Клуб презентовал 24-летнего футболиста через футбольный симулятор EA FC, купив футболиста в казанскую команду в режиме карьеры. Вероятно, клуб подтвердил и сумму трансфера футболиста: в игре «Рубин» заплатил за Сиве € 1,65 млн. В конце ролика окошко выбора дивизиона при поиске новых игроков остановилось на испанской Сегунде. Вероятно, казанцы объявят о трансфере футболиста из второго по силе дивизиона Испании.

В текущем сезоне Жан Сиве принял участие в трёх матчах за «Генгам» во французской Лиге 2 и не отметился ни одним результативным действием.

