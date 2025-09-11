Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о переходе француза Сиве из «Генгама»

«Рубин» объявил о переходе француза Сиве из «Генгама»
Комментарии

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале анонсировал подписание четырёхлетнего контракта с нападающим «Генгама» Жан-Жюльеном Сиве.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Рубина».

Клуб презентовал 24-летнего футболиста через футбольный симулятор EA FC, купив футболиста в казанскую команду в режиме карьеры. Вероятно, клуб подтвердил и сумму трансфера футболиста: в игре «Рубин» заплатил за Сиве € 1,65 млн. В конце ролика окошко выбора дивизиона при поиске новых игроков остановилось на испанской Сегунде. Вероятно, казанцы объявят о трансфере футболиста из второго по силе дивизиона Испании.

В текущем сезоне Жан Сиве принял участие в трёх матчах за «Генгам» во французской Лиге 2 и не отметился ни одним результативным действием.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Официально
Французский нападающий Жан Сиве перешёл в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android