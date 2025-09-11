Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Леон Сатурн» — «БроукБойз»: Смолов открыл счёт в матче на 64-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты проходит матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз». Команды играют на стадионе «Леон Арена» (Раменское). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу медиакоманды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+4'    

На 64-й минуте нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов открыл счёт в матче. Экс-форвард сборной России забил 158-й мяч в карьере и сравнялся по количеству забитых голов с бывшим нападающим «Зенита» Андреем Аршавиным.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

