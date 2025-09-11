Фёдор Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру

В эти минуты идёт матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Леон Сатурн» и медиаклуб «БроукБойз». На данный момент счёт 1:0 в пользу медиакоманды, гол забил Фёдор Смолов. Таким образом, он сравнялся с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным по количеству забитых мячей за карьеру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Смолов записал на свой счёт 158-й гол за карьеру, аналогичного показателя ранее достиг Аршавин.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

