Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Глебом Пополитовым

ЦСКА в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Глебом Пополитовым. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028. Игрок будет выступать в составе красно-синих под 30-м номером.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

«В недавнем спарринге основы и молодёжки на «ВЭБ Арене» Пополитов был в качестве игрока на просмотре и забил один из мячей. Добро пожаловать домой, Глеб!» — написано в сообщении московского клуба.

С лета 2025 года Пополитов являлся футболистом «Чайки». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего полузащитника составляет € 150 тыс.

