Экс-игрок «Спартака-2» Юрий Коледин стал футболистом «Пари Нижний Новгород»

Комментарии

«Пари Нижний Новгород» в своём телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Юрием Колединым, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Коледин является воспитанником петербуржского «Зенита». Позднее он играл за «Звезду», «Спартак-2», московское «Торпедо» и «Сатурн». Всего на профессиональном уровне провёл 121 матч, забил девять голов и отдал 31 результативную передачу, выступая на позиции правого защитника.

Провёл четыре матча в составе молодёжной сборной России, отдав одну результативную передачу. Привлекался к играм за команды сборной России U18 и U19.

