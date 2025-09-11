Скидки
«Сочи» подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» — источник

«Сочи» заключил трудовое соглашение с 29-летним крайним экс-нападающим московского «Локомотива» Франсуа Камано. Контракт с гвинейским футболистом подписан на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Нападающий играл за «Локомотив» с 2020 по 2023 год. За этот период Камано принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. После ухода из московского клуба футболист выступал в составе саудовских команд «Абха» и «Дамак».

С минувшего лета Камано является свободным агентом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

