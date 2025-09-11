Transfermarkt добавил на сайт профиль 70-летнего Медведева как действующего футболиста

Известный интернет-портал Transfermarkt, специализирующийся на рыночных стоимостях футболистов и статистики, добавил на сайт профиль 70-летнего советника председателя правления «Зенита» Александра Медведева как действующего игрока после его участия в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом» (2:1).

Фото: Скриншот с сайта www.transfermarkt.world

Медведев указан на сайте как центральный нападающий, правая нога которого является ударной.

70-летний Медведев вышел в стартовом составе на указанную игру и был заменён на 23-й минуте встречи. Советник председателя правления «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории России.

