Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Леон Сатурн — БроукБойз, результат матча 11 сентября 2025, счет 0:2, 3-й раунд Кубка России 2025/2026

«БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» в Кубке России, Смолов и Ари забили по голу
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз». Команды играли на стадионе «Леон Арена» (Раменское). Победу со счётом 2:0 праздновали игроки медиафутбольной команды.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+4'    

На 64-й минуте гости вышли вперёд. Гол забил экс-форвард сборной России Фёдор Смолов. Также в составе медиаклуба дебютировал бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари. Бразилец вышел на замену на 55-й минуте. На 90+4-й минуте Ари забил второй мяч, поразив пустые ворота с дальней дистанции.

Таким образом, «БроукБойз» вышел в четвёртый раунд Пути регионов. Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным, забив 158-й мяч в карьере.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
