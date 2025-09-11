«БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» в Кубке России, Смолов и Ари забили по голу

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз». Команды играли на стадионе «Леон Арена» (Раменское). Победу со счётом 2:0 праздновали игроки медиафутбольной команды.

На 64-й минуте гости вышли вперёд. Гол забил экс-форвард сборной России Фёдор Смолов. Также в составе медиаклуба дебютировал бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари. Бразилец вышел на замену на 55-й минуте. На 90+4-й минуте Ари забил второй мяч, поразив пустые ворота с дальней дистанции.

Таким образом, «БроукБойз» вышел в четвёртый раунд Пути регионов. Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным, забив 158-й мяч в карьере.