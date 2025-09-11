Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ари со своей половины поля забил гол за «БроукБойз» в Кубке России

Комментарии

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Медиалиги. Второй гол «БроукБойз» с дальней дистанции на 90+4-й минуте забил Ари, вышедший на замену на 55-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Эта победа позволила «БроукБойз» выйти в четвёртый раунд Пути регионов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

