Ари со своей половины поля забил гол за «БроукБойз» в Кубке России

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Медиалиги. Второй гол «БроукБойз» с дальней дистанции на 90+4-й минуте забил Ари, вышедший на замену на 55-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Эта победа позволила «БроукБойз» выйти в четвёртый раунд Пути регионов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!