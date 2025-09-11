Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал, как команда встретила новичков Ву и Джику

«Спартак» показал, как команда встретила новичков Ву и Джику
Комментарии

«Спартак» на своей странице в социальной сети VK опубликовал видео, на котором красно-белые устроили приветственный коридор для новоиспечённых защитников команды Кристофера Ву и Александера Джику. Кроме того, таким же способом «Спартак» поздравил главного тренера Деяна Станковича, которому сегодня, 11 сентября, исполнилось 47 лет.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Джику 9 сентября. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на два года. Московский клуб объявил о переходе Ву из «Ренна» 5 сентября. Защитник подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

Станкович занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2024 года.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Интер» поздравил главного тренера «Спартака» Станковича с днём рождения

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android