«Спартак» показал, как команда встретила новичков Ву и Джику

«Спартак» на своей странице в социальной сети VK опубликовал видео, на котором красно-белые устроили приветственный коридор для новоиспечённых защитников команды Кристофера Ву и Александера Джику. Кроме того, таким же способом «Спартак» поздравил главного тренера Деяна Станковича, которому сегодня, 11 сентября, исполнилось 47 лет.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Джику 9 сентября. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на два года. Московский клуб объявил о переходе Ву из «Ренна» 5 сентября. Защитник подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

Станкович занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2024 года.

