Смолов: есть вероятность, что до зимы я буду без профессиональной команды

Нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов дал комментарий на тему своего будущего. Ранее гол футболиста помог команде Медиалиги обыграть «Леон Сатурн» (2:0) и выйти в четвёртый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Надо играть дальше за «Броуков» в Кубке. Не просто так ведь тренировались с ребятами. Я чувствую себя своим в коллективе, хочется продолжать. Есть вероятность, что до зимы я буду без профессиональной команды», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «Краснодаром» истёк в конце прошлого сезона.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!