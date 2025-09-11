Защитник Эмерик Лапорт вернулся в «Атлетик» Бильбао

«Атлетик» Бильбао на официальном сайте объявил о подписании контракта с 31-летним центральным защитником Эмериком Лапортом, который является воспитанником клуба. Футболист заключил трудовое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года.

Лапорт выступал в составе взрослой команды «Атлетика» с 2012 по 2018 год. За этот период защитник принял участие в 222 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Зимой 2018 года футболист перешёл в «Манчестер Сити», за который он играл до лета 2023 года, когда подписал контракт с «Аль-Насром». За саудовский клуб испанский футболист провёл 69 матчей, где забил девять голов и сделал ассист.

