Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов: догнать Аршавина по голам за карьеру — важная история для меня

Фёдор Смолов: догнать Аршавина по голам за карьеру — важная история для меня
Комментарии

Нападающий Фёдор Смолов высказался на тему того, что он сравнялся с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным по количеству забитых мячей за карьеру. Это произошло после того, как Смолов в составе медиаклуба «БроукБойз» поразил ворота «Леон Сатурн» (0:2) в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«Догнать Аршавина по голам — важная история для меня, не буду скрывать. Всё это мероприятие с «Броуками» в Кубке России — вокруг моих голов. Большое спасибо ребятам, что дали возможность. Пока я только сравнялся, нужно поступательно двигаться. Хотелось бы забить ещё один», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Видео
Фёдор Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android