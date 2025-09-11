Фёдор Смолов: догнать Аршавина по голам за карьеру — важная история для меня

Нападающий Фёдор Смолов высказался на тему того, что он сравнялся с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным по количеству забитых мячей за карьеру. Это произошло после того, как Смолов в составе медиаклуба «БроукБойз» поразил ворота «Леон Сатурн» (0:2) в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.

«Догнать Аршавина по голам — важная история для меня, не буду скрывать. Всё это мероприятие с «Броуками» в Кубке России — вокруг моих голов. Большое спасибо ребятам, что дали возможность. Пока я только сравнялся, нужно поступательно двигаться. Хотелось бы забить ещё один», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лучший бомбардир в истории России: