«Динамо» Махачкала объявило о переходе защитника из Колумбии на правах аренды

Комментарии

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале объявило об аренде 24-летнего центрального защитника Андреса Аларкона у колумбийского клуба «Патриотас». Подчёркивается, что по условиям соглашения махачкалинский клуб обладает возможностью выкупа игрока. Футболист будет выступать в составе «Динамо» под 24-м номером.

«Я – Андрес Аларкон. Я рад находиться здесь и надеюсь увидеть вас в скором времени и выиграть вместе много матчей! Обнимаю», — сказал колумбийский футболист в видео в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 700 тыс.

