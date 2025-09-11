Скидки
«Обидно, обидно». Аршавин отреагировал на гол Смолова за «БроукБойз»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на гол нападающего «БроукБойз» Фёдора Смолова в ворота «Леон Сатурна» (2:0) в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Леон Арена» (Раменское).

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«Смолов забил? Обидно, обидно. Начинал — ему надо было два гола забить. Шучу, конечно. Было бы приятнее, если бы он меня не догнал, но, если он меня перегонит, я не расстроюсь», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-нападающим санкт-петербургского «Зенита», забив 158-й мяч в карьере. «БроукБойз» вышли в четвёртый раунд Пути регионов.

