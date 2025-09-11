Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов рассказал, почему не смог тренироваться в «Динамо»

Фёдор Смолов рассказал, почему не смог тренироваться в «Динамо»
Комментарии

Экс-форвард «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, почему не смог тренироваться вместе с бело-голубыми. В матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз» нападающий отметился голом и помог медиакоманде одержать победу (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«С «Динамо» потренироваться не разрешили ввиду не самых удачных результатов», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После семи туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Валерия Карпина восемь набранных очков. Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным, забив 158-й мяч в карьере.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android