Фёдор Смолов рассказал, почему не смог тренироваться в «Динамо»

Экс-форвард «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, почему не смог тренироваться вместе с бело-голубыми. В матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между клубами «Леон Сатурн» и «БроукБойз» нападающий отметился голом и помог медиакоманде одержать победу (2:0).

«С «Динамо» потренироваться не разрешили ввиду не самых удачных результатов», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После семи туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Валерия Карпина восемь набранных очков. Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным, забив 158-й мяч в карьере.