Фёдор Смолов высказался о матчах сборной России с Иорданией и Катаром

Нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов прокомментировал результаты сентябрьских матчей сборной России с командами Иордании (0:0) и Катара (4:1).

«В матче с Катаром сборная России понравилась. Игру с Иорданией тоже смотрел — ребята просто не очень сыграны. В таком сочетании играли впервые. А в Катаре выглядели здорово. Согласен с тем, что в этом матче был самый сильный состав сборной России за все годы отстранения. Там собрались преимущественно самые сильные игроки. В том числе и молодые: Батраков, Кисляк. Они заслуживают вызова и места в стартовом составе», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.