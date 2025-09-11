Скидки
Фёдор Смолов высказался о матчах сборной России с Иорданией и Катаром

Фёдор Смолов высказался о матчах сборной России с Иорданией и Катаром
Комментарии

Нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов прокомментировал результаты сентябрьских матчей сборной России с командами Иордании (0:0) и Катара (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«В матче с Катаром сборная России понравилась. Игру с Иорданией тоже смотрел — ребята просто не очень сыграны. В таком сочетании играли впервые. А в Катаре выглядели здорово. Согласен с тем, что в этом матче был самый сильный состав сборной России за все годы отстранения. Там собрались преимущественно самые сильные игроки. В том числе и молодые: Батраков, Кисляк. Они заслуживают вызова и места в стартовом составе», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

