Фёдор Смолов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Нападающий медиафутбольного «БроукБойз» Фёдор Смолов высказался о возможном завершении карьеры после победы над командой «Леон Сатурн» (2:0) в матче третьего руанда Пути регионов Фонбет Кубка России. Форвард вышел на поле с первых минут и забил победный мяч.

— Кажется, что твоя карьера идёт к завершению.

— Да, я так и рассчитывал. Уже весной я допускал такое развитие событий. Просто пока этого не произошло. Скоро закроется трансферное окно. И если я не получу предложений, которые будут устраивать меня и мою семью, то… Ещё полгода, а дальше уже можно будет смотреть, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Летом 2025 года форвард покинул «Краснодар», в составе которого стал чемпионом России. Фёдор Смолов сравнялся по количеству голов с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным, забив 158-й мяч в карьере.