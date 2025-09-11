Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи»

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи»
Комментарии

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи». С сербским футболистом заключён контракт сроком на три года. Он будет выступать в составе красно-синих под 20-м номером.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Кроме того, Попович играет за сербскую национальную команду U19. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 1 млн.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Глебом Пополитовым

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android