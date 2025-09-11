ЦСКА объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи»

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи». С сербским футболистом заключён контракт сроком на три года. Он будет выступать в составе красно-синих под 20-м номером.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Кроме того, Попович играет за сербскую национальную команду U19. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 1 млн.

