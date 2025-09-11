Скидки
Фёдор Смолов рассказал о предложениях от клубов из европейских стран

Нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов высказался о вариантах продолжения карьеры в зарубежном чемпионате.

«Поступают предложения из-за границы, но не очень устраивают. В том числе и команды из еврокубков. Греция, Кипр, Эмираты. Сейчас какие-то новые предложения есть, но я даже не вступаю в дискуссию. Переезд в другую страну, не самую привлекательную…» — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «Краснодаром» истёк в конце прошлого сезона. Ранее футболист также выступал за «Динамо», «Локомотив» и ряд других команд.

